Будинок Гітлера перетворять в поліцейську ділянку

В Австрії вирішили облаштувати в домі, де народився диктатор Адольф Гітлер, поліцейську ділянку, щоб усунути «впізнаваність будівлі і негативну привабливість».

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер. У Twitter він написав, що після реконструкції будівля стане «місцем захисту демократії і прав людини».

Як передає «Німецька хвиля», в конкурсі на перебудову будівлі в місті Бараунау-на-Інні перемогло австрійське архітектурне бюро Marte.Marte. Вартість проекту — близько п’яти мільйонів євро.