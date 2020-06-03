Повінь – зміна системи

Menu
Close

Будинок Гітлера перетворять в поліцейську ділянку

03.06.2020

В Австрії вирішили облаштувати в домі, де народився диктатор Адольф Гітлер, поліцейську ділянку, щоб усунути «впізнаваність будівлі і негативну привабливість».

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер. У Twitter він написав, що після реконструкції будівля стане «місцем захисту демократії і прав людини».

Як передає «Німецька хвиля», в конкурсі на перебудову будівлі в місті Бараунау-на-Інні перемогло австрійське архітектурне бюро Marte.Marte. Вартість проекту — близько п’яти мільйонів євро.

Читайте також:   У новому світлі. Навіщо Україну хочуть залишити без енергомосту в ЄС і нових блоків АЕС
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *