Береза: Слоган про «Кінець епохи бідності» ставився саме до депутатів

Ми сьогодні з Євгеном Магда дискутували про якість влади і прийшли до згоди в питанні того, що якщо депутат ВР ще вчора шукав будь-яку роботу, а сьогодні він керує комітетом або просто сидить в сесійній залі, то чекати високої якості роботи від нього нерозумно.

Адже якщо він не міг знайти будь-яку роботу, то його кваліфікація і компетентність нижче ринкових. А LinkedIn і сайти пошуку роботи всі пам’ятають. І якщо додати до цього, що більшість з них не може відповісти, чим вони будуть займатися після закінчення своєї депутатської каденції, то зрозуміло, що єдиним мотиватором для них сьогодні буде лише особисте збагачення. Іншої мотивації для них немає. На жаль.

І тоді стає зрозуміло, що слоган про «Кінець епохи бідності» належав саме до них. Розуміння цього допомагає усвідомити головне. Якщо у політика немає амбіцій і цілей в його професійній діяльності, то це біда не лише для нього, але і для всієї країни. І це помилка його виборців, за яку будемо платити всі разом. І ті, хто голосував за нього і ті, хто не голосували. Це ціна демократії.