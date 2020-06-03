Відеофіксація порушень ПДР: вчора зафіксовано два антирекорду

«Антирекордсменом сьогоднішнього дня (2 червня, — ред.) став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановлені суспільством обмеження, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ – Харків», — про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

«Заслужений штраф у 510 гривень буде спрямовано власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву. А може бути і не один. Ще один антирекорд — це 11 порушень за день, вчинений одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ.

Але є і хороша новина. На другий день роботи системи автофиксации кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40 %. Чи То ще буде!» — завершує Геращенко.