У Моз розповіли, коли відкриють кінотеатри і санаторії

В Україні з 10 червня почнуть відкривати різні установи, закриті через карантин, у тому числі — кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

«Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть вирішувати з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями», — підкреслив Ляшко.

Він вказав, що при відкритті буде обмеження — не більше 1 людини на 5 кв. метрів. Крім того, санаторії будуть працювати з 10 червня, а з дитячим таборам рішення прийметься окремо.

«Під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об’єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавирусной інфекцією. Мікс інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку», — сказав Ляшко.