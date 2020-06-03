У травні 2020 року план надходжень до бюджету з акцизного податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному шляхом надходжень податку з тютюнових виробів, повідомляє РБК з посиланням на Мінфін. Такого результату вдалося досягти вперше за 8 місяців.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року, коли була прийнята поправка №8 до проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1049, більш відому як «маржа Холодова».

Скандал навколо законопроекту почався в жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики до законопроекту №1049 про єдиного рахунку для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Пізніше журналісти з’ясували, що поправку прийняли в інтересах заступник прфильного комітету, нардепа Андрія Холодова. Низка ЗМІ писали про те, що Холодів контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет.

У грудні 2019 року НАБУ відкрила провадження щодо Холодова за підозрою в перевищенні владних повноважень.

Повідомлялося, що прийняття «маржі Холодова» призвело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів в листопаді-грудні 2019 року.

Так, держбюджет недоотримав у листопаді-грудні 2019 року 2,5 млрд грн за вищевказаною поправки нардепа.

У лютому президент України Володимир Зеленський ветував документ.

ДОСЬЄ: Андрій Холодів: тютюновий капітан команди Зеленського. ЧАСТИНА 1

В тему: У «Слуги народу» Холодова на Кіпрі зареєстрований тютюновий бізнес

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Без «маржі Холодова» вдалося перевиконати план надходжень від акцизного податку оновлено: 3 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0