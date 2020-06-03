7 продуктів з пробіотиками для схуднення

Літо це прекрасний відрізок часу для позбавлення від зайвої ваги, але процес ускладнюється. Спробуйте включити в раціон продукти харчування з пробіотиками, які не тільки зміцнюють здоров’я, але і позбавляють від зайвих кілограм.

Йогурт. Крім допомоги у втраті ваги йогурт також покращує здоров’я кісток і контролює артеріальний тиск. Але пам’ятайте, що не всі типи йогуртів насичені живими пробіотиками. Часом корисні бактерії знищуються при виробництві. Тому вибирайте правильні йогурти і читайте склад компонентів.

Холодна картопля. Приготована і охолоджена картопля – один з кращих джерел пробіотиків. Картопля містить стійкий крохмаль, корисний для здоров’я кишечника і допомагає схуднути. Крім того, перетравлювані вуглеводи підвищують чутливість до інсуліну.

Кефір. Схожий на йогурт молочний продукт, що готується з молока, яке перебродило. У кефірі є грибки і бактерії, а також ферментоване молоко, яке робить його дуже корисним для здоров’я напоєм, що творить справжні чудеса в справі зміцнення шлунково-кишкової системи і схуднення.

Незрілі банани. Мало кому подобаються зелені банани, але ці фрукти – найбагатше джерело пробіотиків і стійкого крохмалю. За рахунок вживання зелених бананів можна зміцнювати бактеріальну мікрофлору в кишечнику, що теж допомагає схудненню. Нарешті, зелені банани містять розчинні і нерозчинні волокна, вітаміни і мінерали, корисні для здоров’я.

Шоколад. Не тільки корисний, але і дуже смачний для більшості людей продукт. У шоколаді є пробіотики, що захищають здорові бактерії, коли він проходить через шлунок і згодом абсорбується в тонкому кишечнику. Цей процес теж сприяє схудненню.

Часник. Багатий пробіотиками, що допомагає живити та підтримувати здорові бактерії в кишечнику. Часник також має потужні, що підсилюють роботу бактерій властивості, які дають переваги для здоров’я, включаючи спалювання надлишкового жиру. Найкраще джерело пробіотиків – сирий часник, але і у вареному вигляді він теж спрацює.

Яблучний оцет. Сирий і нефільтрований оцет містить пробіотики, що зміцнюють здоров’я кишечника. Це натуральний діуретик, що сприяє втраті небажаних обсягів води. Можна змішувати столову ложку оцту зі склянкою води і пити, або додавати оцет в салат, пише The Helth Site.