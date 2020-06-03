Росіян хочуть позбавити сміттєпроводів

В уряді запропонували змінити будівельні нормативи, в тому числі виключити будівництво багатоквартирних будинків з сміттєпроводами, тому що вони не дозволяють вести роздільний збір сміття. Норма міститься в плані впровадження роздільного збору сміття, який затвердила віце-прем’єр Вікторія Абраменко, повідомляє «Інтерфакс».

Також у плані прописана підготовка пропозицій щодо підвищення рівня утилізації харчових відходів у житлових кварталах, аж до установки в будинках подрібнювачів харчових відходів.

Абрамченко пояснила, що зараз, при існуванні сміттєпроводів, неможливо планувати повсюдний роздільний збір сміття. Потрібна єдина система і комплексний підхід, які будуть безпосередньо пов’язані з бізнес-процесами та діяльністю учасників всього ланцюжка поводження зі сміттям.

Також у плані є блок регуляторних змін, спрямованих на визначення правового поля обігу з вторсировиною і на підвищення прозорості системи поводження з відходами в цілому. Так, законодавство запропоновано ввести поняття «тверді комунальні відходи», «вторинні ресурси» та визначення механізмів їх обігу.

Крім того, план містить заходи щодо стимулювання переробки сміття, включаючи і податкові пільги, для максимального вилучення вторинних ресурсів та їх залучення в господарський оборот. Наприклад, запропоновано легалізувати діяльність по прийому вторинних ресурсів у споживачів, звільнити фізичних осіб від сплати ПДФО при здачі вторинних ресурсів; знизити плату населення за відходи, що накопичуються окремо, у контейнерах для роздільного накопичення відходів і т. д.

Ще одна міра — внесення у федеральну схему всього ланцюжка збору і руху вторинних ресурсів. Мета — збільшення спрямовуються на утилізацію кількості вторинних ресурсів, зростання економічної ефективності системи поводження з сміттям, мова йде і про бізнес, і про зниження платежів громадян.

Всі ці заходи дадуть результат, якщо буде налагоджений облік обороту вторинних ресурсів, зазначили в прес-службі Абраменко. Для цього в державну інформаційну систему обліку ТКО і в федеральну схему поводження з ними повинна вноситися інформація про заготовителях і регіональних «сміттєвих» операторах; обсяги вторинних ресурсів, що здаються споживачами та обсяги вторинних ресурсів, що спрямовуються на обробку та утилізацію, обсяг вторинних ресурсів, залучених в обіг після утилізації.