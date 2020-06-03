У Бахмуті дилери тютюнового монополіста Кауфмана ухилилися від сплати податків на 8 млн гривень

Два зареєстровані в Бахмуті компанії ухилилися від сплати податків більш ніж на вісім мільйонів гривень, не декларуючи продаються в роздріб тютюнові вироби.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК.

За даними слідства, в 2018-2019 роках бахмутовские фірми ТОВ «Продуктовий экокошик» і ТОВ «Бахмутовские продовольчі товари» придбали у ТОВ «Тедис Україна», яке контролює одеський олігарх Борис Кауфман, сигарети відповідно на 69 і 70 млн гривень.

При цьому підприємства продавали тютюнові вироби через роздрібну торговельну мережу без декларування обсягів реалізації, ухилившись від сплати податку на додану вартість та акцизного збору, за даними експертизи, на загальну суму понад вісім мільйонів гривень.

Варто відзначити, що ТОВ «Бахмутовские продовольчі товари» зареєстровано в Бахмуті на мешканку Ясинуватій Марію Григор’єву, а ТОВ «Продуктовий экокошик» незадовго до початку розслідування в листопаді 2019 року переїхало з Бахмута в Мукачево Закарпатської області, але оформлено на мешканця Костянтинівки Донецької області Володимира Різуна.

Причому, що стосується ТОВ «Бахмутовские продовольчі товари», то опитані свідки вже заявили, що Марія Григор’єва — підставна особа, якій заплатили за реєстрацію фірми, і про фінансово-господарської діяльності підприємства, вона нічого не знає.

Орджонікідзевський райсуд Маріуполя за клопотанням прокуратури санкціоновані обшуки в одеському офісі ТОВ «Тедис Україна», а також дав доступ до документації харківського АКЦІОНЕРНОГО товариства «Мегабанк», де у фірм-фігурантів справи відкриті рахунки.