Гідний нагороди: Родичі Богдана Вечірко спростували фейки про нього

35-річний Богдан Вечірко, що став відомим у США, коли ледь не в’їхав на автоцистерні у натовп протестувальників, не з Вінниці і ніколи не служив в українській армії.

Про це розповіли родичі чоловіка, передає видання rubic.us.

Відзначається, що Вечірко в американських ЗМІ постає справжнім лиходієм, який на вантажному автомобілі намагався таранити людей, але був зупинений, побитий і поміщений під варту без права виходу під заставу.

У Мережі поширюється інформація про те, що Богдан нібито народився у Вінниці і є членом воєнізованої націоналістичної групи, расист, мав неприємності з законом. Однак все це, стверджують родичі Вечірко, не відповідає дійсності. Більш того, вважають, що чоловік гідний нагороди.

За їх словами, в той день водій віз бензин чорного власнику заправки в той час, коли всі інші робити це боялися.

«Влада не перекрили дороги, а він їхав по трасі (інший водій трака спеціально його повторив), але нікого не задавив (а єдиний, хто постраждав – це сам Богдан і його трак). Однак ніхто Богдана не нагороджує», — розповів чоловік сестри дружини Вечірко Артем Логінов.

Він уточнив, що Богдан був побитий, пограбований, кинутий за грати, а вагітної (на восьмому місяці) дружині Людмилі довелося тікати з дому через загроз. Їй дзвонили з вкраденого телефону чоловіка. Проживання У пари з’явилися підозрілі люди.

«Богдан не служив ні в яких військах, не народився у Вінниці. Не був замішаний ні в яких поганих справах. Не був членом ніяких військових формувань. Його батьки приїхали з Львівської області, коли він був п’ятирічною дитиною. З тих пір в Україні не був 30 років», — зазначив Артем.

На публікуються фото, наполягає він, не Богдан.

Вечірко, відзначають і інші його родичі, багато працює, чудовий сім’янин, багаторазово був учасником різних благодійних та церковних заходів. Ніколи не мав жодних зауважень щодо своєї трудової діяльності. Пройшов держіспит, йому довіряли небезпечні вантажі. Був єдиним годувальником у родині.

Дружина розповіла, що в той день всі водії не хотіли їхати в ту місцевість, де за даними місцевої влади, протестувальники намагалися грабувати машини. Але Богдан поїхав. На зворотній дорозі опинився на трасі ще до того, як було оголошено про її закриття.

«Там крутий поворот і підйом на міст. Швидше за все, він тільки в останній момент зрозумів, що там натовп. Якщо б він різко дав по гальмах – перекинувся», — зазначила Людмила.

Вона нагадала, що на записі інциденту чути, що водій тиснув на клаксон, щоб люди розбіглися.

This is Bogdan Vechirko’s wife.

Bogdan is the truck driver that unintentionally drove into a crowd of protesters on 35W due to a mistake by @MnDOT.

This man saved lives that day & in return was beaten, robbed, & заарештував.

This family needs help. #TCNTpic.twitter.com/u8rQ9mw6rf

— Sam Sansevere (@samsansevere) June 2, 2020

У свою чергу, пастор церкви п’ятидесятників в передмісті Міннеаполіса Іван Симонович розповів, що знає Богдана більше 30 років.

«Ми категорично відкидаємо насильство, алкоголь. У нас неприпустимо воювати в армії. Ми навіть проти, щоб мати зброю для полювання на селезня. Ми вбивати не будемо. Ми виховуємо дітей у покорі Богу і законослухняними громадянами. Я завжди навчав – будьте покірні всякої влади. Якщо вас в чомусь звинувачує поліцейський, ви приймайте, не сперечайтеся, вибачайтеся», — сказав він.