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«Безпілотна» контрабанда: на Львівщині виявили солідний авіапарк контрабандистів

03.06.2020

У Львівській області прикордонники виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, як передбачається, контрабандисти використовують для переправлення через кордон тютюнових виробів.

Як повідомляють в ДПСУ, БПЛА різних типів знайшли під час проведення заходів в рамках кримінального провадження щодо незаконних оборудках з акцизними марками. Обшуки, зокрема, проводилися в місцях можливого зберігання контрафактних товарів.

У прикордонній службі додали, що контрабандисти все частіше намагаються переправляти через кордон товари, зазвичай це цигарки, за допомогою БПЛА. Так, лише цього року на кордоні було виявлено 12 таких безпілотників.

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