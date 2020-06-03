Шмигаль вніс до Ради подання щодо кадрових призначень в уряді

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про надходження до парламенту подань від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо кадрових призначень в Кабінеті міністрів.

Про це Разумков сказавши на засіданні парламенту, пише “УНІАН”.

Голова ВР давши доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання прем’єр-міністра на своїх засіданнях і “надати висновки щодо них для можливого розгляду цих питань на завтрашньому пленарному засіданні”.

Водночас він не сказав, про які йдеться подання.

На сайті парламенту зареєстровано проекти постанов щодо звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної, а також про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Романа Абрамовського – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.