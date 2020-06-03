Польща хоче оштрафувати «Газпром» на 50 млн євро за відмову співпрацювати у розслідуванні справи Nord Stream 2

Польський антимонопольний регулятор UOKiK порушив відносно «Газпрому» справа за відсутність співпраці при проведенні антимонопольного розслідування.

Про це Цензор.НЕМАЄ повідомляє з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Польський регулятор заявив, що «Газпрому» загрожує штраф у розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації. Цей штраф можуть накласти незалежно від того, до яких висновків прийде розслідування.

Справа стосується розгляду по справі будівництва газопроводу «Північний потік-2». У 2018 році UOKiK пред’явив шести компаніям звинувачення у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного вирішення. Це підприємства, що входять в міжнародні групи компаній: «Газпром», Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

На початку 2020 року UOKiK звернувся до «Газпрому» з вимогою надати документи, що мають відношення до справи, але російський монополіст кілька разів відмовився це зробити.

«»Газпром» не може діяти поза законом, тому я порушив проти «Газпрому» справа про накладення штрафу за ненадання інформації під час проведеного розгляду. За законом компанії загрожує фінансовий штраф у розмірі до 50 млн євро», — наводиться в повідомленні коментар голови UOKiK Томаша Хрустны.

Раніше UOKiK з такого ж приводу оштрафував Engie Energy.