Ольга Сумская рассказала о мистическом случае во время спектакля

Рукописи не только не горят, но и не падают.

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно опубликовала фото в соблазнительном шелковом комплекте, рассказала о мистическом случае во время спектакля в театре. Во время игры на сцене Кропивницкого театра произошло мистическое событие, которое Ольга до сих пор не может забыть.

“Мы играли спектакль Булгакова “Мастер и Маргарита”. И произошло невероятное – на фразе Воланда “Рукописи не горят” он подбрасывает их, бумажки так красиво разлетаются, и вдруг один из листиков просто ложится мне в руки, а второй становится передо мной на край. Мы продолжали играть, а он простоял до конца спектакля, так и не упав”, – рассказала артистка.

Также артистка рассказала, что перед спектаклем она попросила благославения у зеркала, которое стоит в кулуарах театра. Сумская верит, что вещи сохраняют энергетику человека, а в этом зеркале когда-то прихорашивалась сама Мария Занковецкая. Актриса рассказала, что после этого она сыграла очень хорошо.