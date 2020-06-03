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Сакральні елементи агітаційної кампанії

03.06.2020

Сакральные элементы агитационной кампании

Всіма професійними патріотами на федеральному ТБ і не тільки в останні роки про перемогу, параді і «Безсмертному полиці» прийнято говорити як про святих і сакральних для більшості громадян країни речі.

І я навіть не виключаю, що деякі люди так до цього ставляться. Ті, у кого ще живі в сім’ях ветерани, наприклад.

Так що є деяка сумна іронія в тому, що в цьому році всі ці речі перетворюються просто в елемент агітаційної кампанії за обнулення термінів однієї конкретної людини.

Можна роздати гречку, а можна провести парад і потім всіх відправити на семиденне «голосування». Можна концерт з Олегом Газмановим і групою «Любе» влаштувати на честь «перемоги на голосуванні», а можна відзначити таку справу ходою «Безсмертного полку».

Припускаю, що для людей, яким щиро важливо 9 травня і все, пов’язане з цією датою, що відбувається зараз образливо.

 

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