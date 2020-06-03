Мажоритарника від Київщини Буніна просять підтримати відставку Авакова

Народного депутата Сергія Буніна (“Слуга народу”, 98 округ) просять підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС. Проект постанови був зареєстрований у Верховній Раді.

Про це стало відомо з повідомлення депутата Київоблради Євгена Чубука (ВО “Свобода”) на сторінці у Facebook.

“Останні події в Кагарлику та Броварах, події річної давності в Переяславі повинні мати наслідки для керівництва МВС. Сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано Постанову про звільнення Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ, яке вже зібрала 40 підписів нардепів”, – написав він.

На думку депутата, про це треба розповісти всім народним депутатам, а особливо – мажоритарникам, які представляють райони і населені пункти в Раді, а також наполегливо попросити підписати постанову. Він звернувся до народного депутата від 98-го виборчого округу, куди входить і Згурівський р-н), яким є Сергій Бунін.

“Сергій Валерійович, Ви мене знаєте, що живу в окрузі, від якого Ви потрапили в парламент і щодня спілкуюся з людьми. Можу і маю право представляти основну думку жителів Згуровщины про результати реформи поліції, роботи цього правоохоронного органу та оцінки міністру Авакову. Ця думка і оцінка відповідає зареєстрованому Постанови. Отже, вимагаємо його підтримати! Міністр Аваков має нести особисту відповідальність за резонансне вбивство поліцейськими дитини в Переяславі (також Ваш округ), за звірства реформованих поліцейських в Кагарлику і бандитські розбірки в Броварах”, – резюмував Чубук.