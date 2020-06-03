Військовий експерт: Порошенко може повторити долю Павла Лазаренка

Порошенко реально зараз може стати жертвою власних амбіцій з-за Авакова. Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коментуючи збір підписів у Раді на підтримку відставки Авакова, наш співрозмовник зазначає наступне: «Відставка Зеленського може бути ініціативою Авакова — це так, а от назад… Ні, звичайно ж, Авакова ніхто не зніме з посади, особливо після чергового показового виступу на мосту Метро».

На думку військового експерта, це постановочний спектакль на 100%, але він показує ефективність роботи МВС. Так само, як попередній підривник — де він і яка його доля, ніхто не знає. Як ще був попередній метання гранати під ВР — де він, і яка його доля, задається питанням аналітик.

«Справа в тому, що Аваков, якщо дивитися загалом на ситуацію в країні, він гарант стабільності в Україні і гарант того, що Україна буде рухатися в якомусь певному коридорі політичних дій. Це для зовнішніх гравців, для нашого, навряд чи вашингтонського обкому, вірніше буде сказано лондонського обкому. Тому його тут ніхто не зачепить, він тут може вплинути на ситуацію», — пояснив Олег Жданов.

За словами експерта, він чітко тримає Україну в руслі. Коли ми починаємо сильно йти, припустимо, на схід у бік Росії, куди Єрмак нас тягне за вуха, — тут же з’являється низка подій, яка загортає Україну, що не можна такі рішення приймати. Якщо ми йдемо в контексті Заходу — у нас все добре.

«І подивіться на реакцію президента: Зеленський поспілкувався з Аваковим — той йому доповів ситуацію, і все добре. У п’ятницю Аваков прийде у ВР і розповість про успіхи МВС. А може, й не прийде. «Голос» — це фактично Порошенко. Порошенко намагається зберегти свою позицію, тому що він реально зараз може стати жертвою власних амбіцій в тому плані, що все залежить від позиції України, куди нам скажуть примкнути: тримати нейтралітет, примкнути до демократів або республіканців», — додав співрозмовник.

Олег Жданов вважає, що, швидше за все, нам будуть говорити тримати нейтралітет, тому розслідування тієї ж «Бурисмы» буде нескінченне. Але, тим не менш, Петра Олексійовича таким чином тримають в тонусі, тому що, крім «Бурисмы», йому ще там закидають дуже багато кримінальних справ, починаючи від тих картин, це найсвіжіше, і закінчуючи справами Укроборонпрому, Свинарчуков, Кононенко і т. д.

«А якщо буде прийнято рішення, що треба схилятися в стогону республіканців — тоді Порошенко може постати перед американським судом, і тоді його чекає доля Павла Лазаренка», — резюмував співрозмовник військовий експерт Олег Жданов.