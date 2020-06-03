У «Слуги народу» не хочуть відправляти Кабмін Шмигаля у відставку, але деякими міністрами незадоволені

У парламентській фракції «Слуга народу» не розглядають можливість відставки Кабміну Дениса Шмигаля з-за епідемії нового коронавіруса та економічної кризи.

Про це у вівторок, 2 червня, в коментарі виданню LB заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

«Я не думаю, що пора міняти Кабмін. Можуть бути якісь зміни окремих міністрів. Як виявилося, це можна робити і після місяці їх роботи. Але зміни в Кабміні під час коронавіруса, під час економічної кризи можуть закінчитися політичною кризою. Тому що якщо не формується протягом місяця Кабмін, якщо коаліція не висуває його, ні голосів, то це перевибори», — заявила Кравчук.

У той же час депутат заявила, що у фракції багато нардепи незадоволені роботою деяких міністрів, які не приходять на засідання Комітетів парламенту і не звітують про свою діяльність.

«Уряд Шмигаля трошки закрилося в своєму світі. Є багато критики, яку я чула від депутатів про те, що міністри не приходять на засідання Комітетів, не відповідають на запити, які не беруть участь у якихось робочих групах, про що депутати дізнаються з соцмереж. Стало вже зрозуміло, що будуть критичні питання, коли ми отримали програму уряду. Я розумію, що Кабмін протягом місяця повинен подати цю програму і треба було встигнути, щоб зберегти ці дедлайни. Але сам зміст програми не задовольнило ні один Комітет, і її відправили на доопрацювання», — додала Кравчук.