Інвестори “Аркади” розбили наметове містечко біля будівлі банку і погрожують оселитися під КМДА

Інвестори житлових комплексів «Патриотика», «Еврика» та «Патриотика на озерах» облаштували наметове містечко біля центрального офісу банку «Аркада». Основна вимога протестуючих – добудувати належні їм квартири, будівництво яких призупинено вже більше року.

Про це стало відомо з публікації ініціативної групи інвесторів у Фейсбук.

Так, 29 травня 2020 року в Києві інвестори житлових комплексів «Патриотика», «Еврика» та «Патриотика на озерах» провели масштабний мітинг, щоб привернути увагу керівництва держави та органів місцевої влади до проблеми з будівництвом. До мітингувальників вийшов міністр МВС Арсен Аваков, який повідомив, що за дорученням Президента України бере цю ситуацію під особистий контроль.

Заручившись підтримкою Президента і міністра МВС, інвестори встановили наметове містечко на площі біля основної будівлі банку “Аркада” на вулиці Ольгинській, 3, і готові перебувати тут, поки не відновляться будівельні роботи на всіх будівельних майданчиках. Вони облаштували свій побут, організувавши щоденні і нічні чергування.

Якщо найближчим часом ситуація не виправиться, інвестори обіцяють збиратися на мітинги і оселитися ще у КМДА.

Як повідомляється на сторінці інвесторів у “Фейсбук”, вже в цю п’ятницю 5 червня вони анонсують проведення масової акції та автомітинг вулицями урядового кварталу.

Нагадаємо, раніше КV вже писала, що на сьогодні в 3-х житлових комплексах “Партиотика”, “Еврика” та “Патриотика на озерах” 38 будинків знаходяться на стадії будівництва, квартир очікують близько 13 тис. сімей інвесторів.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в 3-х житлових комплексах «Патриотика», «Еврика» та «Патриотика на озерах» 38 будинків знаходяться в стадії будівництва. Квартир очікують близько 13 тис сімей інвесторів.