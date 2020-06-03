З 5 червня в Україні запустять внутрішнє авіасполучення і відкриють ресторани, кафе

Україна запустить внутрішнє авіасполучення з 5 червня, а міжнародне — вже з 15 червня. Про це в ході засідання уряду в середу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, з 15 червня закордонне авіасполучення», – сказав він.

Також, за словами Шмигаля, Кабмін планує дозволити з 5 червня кафе і ресторанам приймати відвідувачів усередині закладів.

«Звичайно, всі правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися. Я бачу, що у нас в цьому питанні є нормальний діалог з бізнесом. Тому проблем, впевнений, що не буде», – заявив глава уряду.