Миниатюрная болонка защитила старушку от грабителей

Считается, что маленькие собачки годятся только на то, чтобы их тискали, водили к парикмахеру и носили в сумке. Но это далеко не так. В маленьких тельцах скрывается настоящий боевой дух. И уж если кто-то посмеет обидеть хозяйку, «комок шерсти» обязательно встанет на защиту.

Маленькая собачка защитила свою хозяйку

В Сети появилось видео, на котором миниатюрная болонка спасает свою пожилую хозяйку от грабителей.

Размера клыков карманной собачки не хватило бы, чтобы куснуть сильнее кошки, но мужества и отваги у нее вполне достаточно, чтобы перепугать двух воришек до искр из-под пят.

Комментаторы, впрочем, посчитали, что старушка и сама еще ого-го: «Да, скорей всего, у бабули пистолет или ружье было! А с таким волкодавом и моя кошка за минуту справится!», «Собаки не раздумывая бросаются защищать, всегда, бескорыстно. Маленький герой!», «Залижет до смерти».