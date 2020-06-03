США починають сипатися, — Пушков

Російський сенатор заявив, що Сполучені Штати вступили в темні часи.

«США починають сипатися. Це видно в Сирії і Афганістані, про катастрофу з Ковид-19 у самих США, за нездатність допомогти європейським союзникам у пік пандемії, з істеричним, але невиразним звинуваченнями на адресу Китаю, за расовою бунту, по внутрішньому розколу. США вступили під час сум’яття», — написав він, як звичайно, у своєму Twitter.

Втім, у коментарях до цього твіти з ним згодні не всі.

«Палестина тепер Ізраїль може брати голими руками?» — запитують користувачі.

А США тим часом насправді лихоманить не на жарт: поки протести переростають у відкрите мародерство і магазини на Манхеттені просто грабують, а поліція ніяк не може цьому протистояти, Дональд Трамп фактично оголосив війну, заявивши, що готовий вивести на вулиці армію.