ВООЗ побачила стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що в Україні ситуація з захворюваністю COVID-19 покращилася, є ознаки стабілізації.

Про це заявив 3 червня директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

«У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію чи зниження кількості нових випадків. Україна виходить на цей шлях», — зазначив Клюге.

За словами Клюге, у цілому по Європі кількість нових заражень істотно скоротилася. У щоденних зведеннях про нових хворих фігурують числа вдвічі менше, ніж у квітні. Тим не менше, ризик зараження все одно оцінюється як дуже високий.

З початку спалаху захворювання коронавирусной інфекцією в європейському регіоні ВООЗ заразилися 2,2 млн осіб. Понад 181 тис. хворих померли.