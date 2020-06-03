В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Каршеринговая компания BlueIndy разорилась

Пандемия коронавируса сушественно ударила по бизнесу. Многим компаниям пришлось сократить штат, урезать зарплаты сотрудников, или и вовсе закрыться. Такая история произошла с одной из крупнейших компаний по аренде электромобилей BlueIndy. Они разорились. Об этом пишет Обозреватель.

В результате около четырех десятков электромобилей французской марки Bollore Bluecar отправились на городскую свалку, остальные направят в парк похожего сервиса в Лос-Анджелесе.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку. Фото: greencarreports.com

Оператор каршеринга BlueIndy продержался на рынке пять лет. Однако из-за пандемии упал спрос на услуги аренды автомобилей, что привело к разорению BlueIndy.

Часть автомобилей фирмы передали другой компании, предоставляющей такие же услуги краткосрочной аренды. Но многие электромобили пришлось выбросить на свалку, где их уже разобрали на запчасти.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку. Фото: greencarreports.com

Теперь в США задумались над тем, что делать с инфраструктурой зарядных станций компании. Интересно также то, что BlueIndy использовала в своем автопарке довольно редкие электромобили Bollore Bluecar, которые к 2011 разработала компания Pininfarina.

Ранее на гавайском острове Мауи 18 тысяч прокатных и каршеринговых машин бросили посреди тростникового поля. С кризисом столкнулись не только операторы каршеринга, но и дилеры. На фоне пандемии продажи новых автомобилей резко сократились, склады, порты и даже стадионы в США оказались переполнены невостребованными машинами.