Останні новини Саратовської області

Життя найманих працівників погіршується з кожним днем.

На 1 травня обсяг простроченої заборгованості по мікропозик в Росії виріс до 51,3 млрд рублів і сягнув 34,3 % від усього портфеля.

Ще на 1 квітня на таку прострочення доводилося 32,1 % від портфеля, а на 1 березня — 30,5 %, повідомляє РБК дані бюро кредитних історій «Еквіфакс».

До проблемних БКІ відносить микрозаймы, платежі за якими не вносилися понад 90 днів.

При цьому в загальному числі частка прострочених позик виявилася ще вище: до 1 травня було 4,52 млн таких позичок — 40,7 %, проти 38 % на 1 квітня і 35,9 % на 1 березня.

Зростання прострочення до 40% за підсумками квітня – максимум за останні роки, кажуть експерти. Це рекорд, щонайменше, з грудня 2016 року.

Позики з ранньої простроченням в статистику не потрапляють, але їх кількість збільшилася: «Обсяг ранньої прострочення (до 30 днів) за підсумками квітня виріс на 32,5% і наблизився до 4 млрд руб.«.

На 1 травня в роздрібному портфелі МФО було 11,13 млн позик на 149,65 млрд руб. В квітні він скоротився більш ніж на 3 % в грошовому та кількісному виразі. Стиснення відбилося на рівні прострочення, але основна причина — поведінка клієнтів, вважають експерти.

Більшість великих МФО визнають погіршення платіжної дисципліни позичальників: «Пов’язуємо це з сферою діяльності клієнтів – в основному це працівники сфери послуг, робочі, дохід яких має договірний характер«.

На зростання обсягів прострочення вплинуло не тільки реальне погіршення фінансового стану позичальників, але і зростання негативних очікувань. Багато клієнтів під час самоізоляції вважали за краще не витрачати заощадження на погашення боргів.

Більше половини мікропозик в Росії (53,7%) видаються позичальникам, які платять за кредитами більш ніж 50% щомісячного доходу, повідомляв ЦБ.

На тлі кризи та самоізоляції почали зростати ціни на всі продукти. В тому числі, в першу чергу на ліки. Відповідно, під ударом знаходиться найбільш вразлива категорія найманих працівників – літні люди.

У квітні препарати від ГРВІ в аптеках в середньому подорожчали на 7,6% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Загальна «лікарська» інфляція склала 6,7%, випливає з даних DSM Group, повідомляють «Известия».

Тим не менш, окремі засоби подорожчали в рази. Так, агрегатор «Мегаптека.ру» зафіксував збільшення вартості «Нафтизину» (за упаковку 10 мл ціна зросла більш ніж удвічі, 15 мл — на 80%), «Термопсола» (+78%), сиропу термопсису з солодкою (+77%).

За даними ЕМИСС, йод в квітні подорожчав на 30,6%, до 21 рубля за упаковку, валідол на 23%, до 36 рублів, «Лінекс» на 22,9%, до 262 рублів, «Троксерутин» — на 21,5%, до 128 рублів, «Левомеколь» — на 21,2%, до 155 рублів.

Як раніше повідомляли «Известия», значно дорожчати ліки почали в березні. Тоді ціни підскочили на 9% в порівнянні з минулим роком.

Так само підвищилися ціни на державні послуги, пов’язані з перевезеннями, що не сповільнить позначитися на послуги транспорту для населення.

Міністерство транспорту та дорожнього господарства Саратовської області затвердило нові розцінки на видачу дозволів на роботу легковим таксі.

Сьогодні опублікований відповідний наказ за підписом в. о. міністра Олексія Зайцева.

Згідно документу, плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з перевезення пасажирів і багажу легковим таксі встановлена в сумі 8 294,71 рубля, за видачу дубліката дозволу – 3 317,88 рубля.

Рік тому, в аналогічному наказі мінтрансу від 9 квітня 2019 року, суми були менше – 7500 рублів за дозвіл і всього 750 рублів за видачу дубліката.

Таким чином, загальна криза капіталізму, посилений самоізоляцією, поступово починає позначатися на повсякденному житті найманих працівників: зростають ціни на всі продукти харчування, на медичні препарати, на транспортні послуги ЖКГ.

Багато наймані працівники позбулися робочих місць, відповідно, їм нічим платити кредити, у зв’язку з чим, зростає заборгованість перед кредитними організаціями.

Товариш! Не чекай, поки життя погіршитися ще більше, вступай у боротьбу за диктатуру пролетаріату, вступай у боротьбу за соціалізм – пиши на пошту [email protected]

Артур

Джерела:

https://www.vzsar.ru/news/2020/05/29/koronakrizis-rost-prosrochki-mikrozaymov-prevysil-40.html

https://www.vzsar.ru/news/2020/05/29/v-rossii-znachitelno-vyrosli-ceny-na-lekarstva.html

https://www.vzsar.ru/news/2020/05/29/saratovskiy-mintrans-povysil-ceny-na-razresheniya-taksistam-vozit-passajirov.html

Інформагентство “Криголам”