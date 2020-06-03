Якщо говорити в категоріях рабства, то в Росії досить унікально трагічна ситуація для європейської цивілізації. Ні, біле рабство багато де трималося до XIX століття, навіть у Східній Пруссії воно ще по суті було при житті Пушкіна. А в Румунії кріпосне право скасували навіть пізніше, ніж у нас, на пару років.

Унікальне наше слейвери в тому, що у нас плюс-мінус всі в Росії зараз — нащадки рабів. Ну хтось нащадок державних селян, хтось міщан, але це деталі. Глобально вся країна зараз нащадки рабів, тому що частина панів вбили, а інші поїхали водити таксі в Парижі або писати «Лоліту».

Трагізм полягає в тому, що ось вже більше 100 років ми відтворюємо відносини: пани — раби. У людей, які їздять у машинах з мигалками, діди дідів, як і у нас з вами орали землю. Предків депутатів, єдиноросів і мешканців Рублево-Успенського шосе точно так само цькували на псарнях і сікли на стайнях. Тільки тепер вони чомусь самі хочуть відтворювати цей патерн. Нащадки рабів самі стали рабовласниками.