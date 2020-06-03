У ВООЗ попередили, що друга хвиля COVID-19 може стати “руйнівною”

Існує імовірність спалаху другої хвилі нової коронавірусної інфекції COVID-19, однак її можна уникнути, якщо вжити запобіжні міри. Також задля уникнення повторної епідемії слід постійно моніторити ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге на брифінгу 3 червня.

“Друга хвиля не є неминучою. Альо все більше країн знімають обмеження, і є очевидна загроза повторного сплеску інфекції COVID-19. Якщо не зупинити ці сплески, може розпочатися друга хвиля, і вона може стати дуже руйнівною”, – зазначив він. Водночас, за його словами, країни світу вже багато чого засвоїли і навчилися від початку року під час боротьби з пандемією. “Хороша новина в тому, що ми багато чого навчилися після першої хвилі. Якщо виникне новий сплеск, ми будемо краще підготовлені, ми краще розуміємо вірус, які заходь працюють, як нам підготуватися”, – продовжив Клюге.

Він заявив, що необхідно обережно і поступово знімати запроваджені обмеження, а також проводити постійний моніторинг ситуації.