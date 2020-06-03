Комітет Ради проводить співбесіду кандидата в міністри освіти ректора Чернігівського технологічного університету Шкарлета

Комітет Верховної Ради проводить співбесіду з ректором Чернігівського державного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, які претендують на посаду міністра освіти та науки.

Про це розповів член комітету Ради.

За словами нардепа, поки незрозуміло, чи підтримає його кандидатуру монобольшінство.

Сергій Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від «Партії регіонів». Тоді в інтерв’ю він говорив, що підтримував екс-президента Віктора Януковича.