На Полтавщині сім’я закопала тіло померлої в городі, щоб заощадити на похоронах

Про те, що 82-річна бабуся, за якою доглядали донька з онукою, давно прикута до ліжка, в райцентрі Гадяч на Полтавщині знали всі, хто проживав разом з ними на одній вулиці. У понеділок, 1 червня, найближчі сусіди помітили, що в городі біля приватного будинку з’явилася яма, схожа на могилу, а через короткий час господарі закидали її землею. У сусідів виникли підозри, і вони подзвонили в поліцію.

— Слідчо-оперативна група при виїзді на місце встановила, що в той день літня жінка померла, — розповів «ФАКТАМ» начальник відділу комунікації Головного управління Нацполиции в Полтавській області Юрій Сулаєв. — Труп 61-річна та 36-річна онука загорнули в килим і опустили у викопану на городі яму. Пояснили правоохоронцям це тим, що у них немає коштів на похорони. Слідчі змушені були відкопати покійницю і передати її в бюро судмедекспертизи, щоб встановити причину смерті. Смерть виявилася природною. Тіло для поховання було віддано органам місцевої влади, які зрадили його землі на цвинтарі за бюджетні кошти.

За словами людей, які знають родину, яка повела себе неадекватно в стресовій ситуації, вони помічали деякі дивності в поведінці доньки і внучки небіжчиці, однак назвати їх бідними не можна: родина живе в добротному будинку, в нормальних побутових умовах. Тепер вони кажуть, що не знали, мовляв, про те, у кого просити допомоги в організації похорону. А адже вони могли б офіційно відмовитися ховати померлу. У цьому випадку згідно із законом, матеріальні витрати на поховання бере на себе держава.

Поліція направила документи за даним фактом в органи місцевого самоврядування для реагування. Швидше за все, жінкам буде зроблено зауваження — криміналу в цій справі немає.