В Україні за порушення швидкості хочуть позбавляти прав: у МВС анонсували новий закон

Міністерство внутрішніх справ України має намір внести у Верховну Раду законопроект про систематичне перевищення водіями швидкості руху.

Про це на брифінгу після засідання уряду заявив заступник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, відповідний проект закону в даний час готується.

«Відповідно до нього громадяни, які постійно перевищують швидкість, не лише б платили штрафи. Адже для тих, хто заробляє великі гроші, штраф 255 або 510 грн – не такий вже й великий», – пояснив він.

За словами Геращенко, в разі, якщо у водія накопичується 10-15 штрафів за місяць, то у нього потрібно відібрати права. Крім цього, він повинен повторно складати іспит.

«Щоб розуміли, що на наших дорогах немає місця тим людям, які просто вбивають інших з-за того, що постійно порушують швидкість», – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

Він також додав, що за перші дні роботи системи автоматичної відеофіксації порушень ПДР з’явився водій-«рекордсмен», який за два дні 14 разів перевищив швидкість.

«Є ще один чоловік, який перевищив 13 разів. Три людини перевищили швидкість по 11 разів. От для таких і буде створений закон, за яким їх позбавлять водійських прав і вони змушені будуть перездавати на права», – підсумував Геращенко.