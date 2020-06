Бійка українських нардепів у Раді стала рекламою театру в Бельгії

Королівський оперний театр Ла Монне в Бельгії в якості ілюстрацій до реклами свого нового сезону вибрав фото і відео бійок депутатів Верховної Ради України.

Так, відповідні плакати з’явилися на вулицях Брюсселя.

В якості основної зовнішньої реклами піар-служба державного бельгійського театру був обраний знаменитий кадр бійки члена партії «Свобода» Ігоря Мірошниченка з представниками забороненої в Україні Комуністичної партії. Також в промо використане відео, як депутат Олег Барна виносив прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з-за трибуни парламенту.

На тлі графічних матеріалів з українського парламенту на плакатах театрального сезону є напис Once Upon Now («Одного разу зараз»).

Пізніше в театрі роз’яснили, що таке промо пов’язано з тим, що людство увійшло у нове десятиріччя, яке нібито характеризується політичною та соціальною нестабільністю в усьому світі.

«Ми не можемо відвернутися від насущних проблем, що стоять перед сучасним суспільством», — зазначили в театрі.