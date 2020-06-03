Росіянам загрожують масові скорочення. Без роботи залишаться до 6 млн осіб

Роботодавці підтвердили рішення про скорочення штату в період «коронакризиса». Половина компаній вже провела оптимізацію, відмовившись приблизно від 20% персоналу.

У дослідженні, проведеному hh.ru зазначено, що 36% представників компаній повідомили про плани по скороченню штату в найближчі півроку. При цьому оптимізація штату вже пройшла в 45% компаній, пише газета «Известия». Фонд оплати праці з початком нинішньої кризи скоротився на 56% опитаних компаній: в середньому відбулося зменшення заробітку на 28%. Дослідники відзначають, що в першу чергу постраждають працівники сфери послуг (готелів, ресторанів, а також роздрібної торгівлі). Деякі компанії, втім, говорять про те, що збільшують штат 14%) і навіть піднімають зарплату (23%)

Підкреслюється, що скорочення не торкнуться сильних професіоналів, так як після кризи навчати новачків буде невигідно. Опитування hh.ru був проведений 26-29 травня серед представників сотні російських компаній.

За даними прес-служби Мінпраці компанії найближчим часом підприємства планують вивільнення близько 280 тисяч чоловік. У відомстві зазначили, що це планові дані, і вони можуть коригуватися. Раніше глава Мінпраці Антон Котяков повідомляв, що при песимістичному сценарії кількість безробітних в Росії може досягти 5-6 млн чоловік. Тільки за вимушений період вихідних у квітні кількість безробітних у Росії зросла на 800 тисяч чоловік.