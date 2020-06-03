Загальне тріумфування

Загалом, можна видихнути. Пацан сказав — пацан зробив! 24 червня військовий Парад, Додон приїде, вихідний день, напередодні по церквах і храмах пройдуть молебні і починаємо голосувати. Голосуємо весь тиждень до 1 липня включно. Кількість підходів до урн для волевиявлення не обмежена, паспорта не обов’язкові, щоб не підхопити заразу або передати, а життя та здоров’я росіян — головний пріоритет, як неодноразово говорить Володимир Володимирович. Проголосувати можна в будь-якому місці і, зрозуміло, 1 липня знову вихідний день.

Розкриття пакетів з протоколами результатів голосувань починаються одночасно в дільничних, районних та міських, обласних і республинских виборчих комісіях. Через 5 хвилин після закінчення голосування в Калінінграді Елла Олександрівна в телевізорі відкриває пакет з підсумковим результатом РФ.

Результат приємно дивує і приводить у захват Кремль, Уряд, Думу з Сенатом і Хірурга з Машковим. Щоб поділитися радістю з народом, Кремль оголошує 2 липня Вдень Народного Тріумфу зі збереженням зарплати за рахунок роботодавців. 3 липня оголошується просто неробочим днем для виходу народу з стану радості…

Ось як-то так це і буде.