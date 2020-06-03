Закупівля «Укрзалізницею» великої партії коліс і бандажів покликана забезпечити прогнозну потребу до кінця 2022 року

«Укрзалізниця» оголосила кілька тендерів на прогнозну потребу до кінця 2022 року, зокрема на закупівлю суцільнокатаних коліс і чорнових бандажів, що забезпечить компанію на три роки цими комплектуючими.



Як повідомляється в прес-релізі в середу, «Укрзалізниця» впроваджує практику довгострокових договорів на критичну продукцію, зокрема на колеса, бандажі і гальмівні колодки. У зв’язку з цим були оголошені зазначені тендери на прогнозну потребу до кінця 2022 року.



Відповідна інформація міститься в описі предмета закупівлі на майданчику ProZorro.



Як пояснюється, орієнтовна сума закупівлі формується за стандартною методикою на базі комерційних пропозицій, останніх цін та інформації з ринку (зокрема, аналогічних тендерів на порталах державних закупівель Білорусі та РФ). Очікувана вартість не є сумою кінцевого контракту — вона змінюється в процесі аукціону, а потім завжди перевіряється на момент видачі замовлень на постачання і коригується у разі необхідності. Тільки протягом 2020 року «Укрзалізниця» уклала додаткові угоди на зменшення цін за існуючими договорами більш ніж на 200 млн грн, уточнює прес-служба.



Те ж стосується і обсягів закупівлі. Замовлення на поставку видаються у відповідності з рівнем запасів та планування фінансових ресурсів, отже, «Укрзалізниця» не замовляє товари, на які немає наявної потреби або заздалегідь запланованих коштів.



«Разом з тим наголошуємо: будь-яка закупівля стратегічно необхідних частин викликана виключно необхідністю забезпечити безперебійний та безпечний процес залізничних перевезень і в жодному разі не має на меті «підтримати» ту чи іншу компанію або персону», — резюмується в прес-релізі.