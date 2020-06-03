Кожен перший — мільйонер: скільки заробили заступники мера Києва Кличка

Ми вже дізналися, що мер Києва Віталій Кличко зміг позичити братові Володимиру майже 260 млн гривень, а сам живе на скромний дохід 8 тис. гривень на місяць (якщо співвіднести дохідну і видаткову частину його декларації). Прийшов час вивчити декларації його заступників. Вони заслуговують на увагу, хоча б тому, що 5 з 6 столичних топ-чиновників мільйонери.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він відповідає за економічні, фінансові та бюджетоформирующие питання столиці, за податкову політику і банківську діяльність. Також чиновник контролює сферу охорони здоров’я, взаємодії та розвитку зв’язків з судами та правоохоронними органами. Він першим зобов’язаний реагувати на звернення городян. Крім того, на ньому забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод громадян і т. д.

В декларацію за 2019 рік Поворозник вніс земельну ділянку в Гостомелі 1496 кв.м. з житловим будинком на 193 кв. м, дві ділянки землі у Василькові за 1000 кв. м. А в гаражі чиновника стоїть мотоцикл марки BMW 2006 року випуску.

За рік на посаді заступника Кличка Микола заробив 892,7 тис. гривень, також отримав відсотки за вкладом у розмірі 142,3 тис гривень. Його дружина від підприємницької діяльності отримала 50 тис. гривень. Готівкою сім’я зберігає 2,3 млн гривень і $30 тис., а на банківському — 1,47 млн гривень.

Варто нагадати, що в середині квітня Поворозника спіймали на отриманні хабара. В СБУ заявили, що він через посередника вимагав неправомірну вигоду в розмірі $125 тис. від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Посередника затримали, у КМДА провели обшуки, а першого заступника Кличко відсторонили на час розслідування.

В’ячеслав Непоп контролює в КМДА питання капітального будівництва, будівництва житла, архітектурно-будівельного контролю та реконструкції житлового фонду. Його головне завдання — забезпечувати громадян житловою площею.

Непоп володіє квартирою площею 151,5 кв. м, машиномісцем і дачею на 476,8 кв. м у Севастополі. Також у нього є земельна ділянка 1470 кв. м в селі Віта-Потовая в Києво-Святошинському районі, дві квартири — на 121,1 кв. м і 237,8 кв. м, гараж і п’ять паркомісць у Києві. А ще — земельна ділянка на 1362 кв. м в Рожковке і будинок площею 478,5 кв. м в Броварському районі.

Їздить В’ячеслав Lexus, а його дружина — на Toyota Land Cruiser. Також у них є ГАЗ 21 і причіп BOAT 8902.3601. Готівкою подружжя зберігають 5,6 млн гривень і $348 тис. Суми, які лежать на банківських рахунках не розголошуються. Непоп є засновником двох благодійних фондів: «солом’янка» та «СОЛОМ’СЛОВ’ЯНСЬКИЙ».

На порталі «Чесно» зазначено, що В’ячеслав — фігурант кількох антикорупційних розслідувань. У 2018 році, будучи директором будівельної компанії «Житлоінвестбуд УКБ», він планував забудувати Качине озеро на Позняках.

У серпні 2019-го СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств та посадовими особами приватних фірм створили схему для привласнення та розтрати бюджетних коштів і виводили квартири на посередників, в яких осідали 20-30%.

Ще один заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Він відповідає за житлово-комунальне господарство, благоустрій, енергетику, енергоефективність і енергозбереження. У його задачі входять також забезпечення належного стану житлового фонду, співпраця з ОСББ, питання приватизації житла та сфера надання ритуальних послуг. Він відповідальний за надзвичайні ситуації, охорону навколишнього середовища, екологію та природні ресурси.

Згідно декларації за 2019 рік, Пантелєєв спільно з родичами має три квартири в Києві, загальною площею 237 кв. м. В минулому році його сім’я придбала автомобіль Audi Q7 2016 року випуску, який оформлений на дружину. Також є Volkswagen Touareg.

За 2019 рік Пантелєєв заробив у КМДА 774,9 тис. гривень. Його дружина отримала значно більше — матеріальну допомогу від міста в розмірі 24,9 тис. гривень та 38,9 тис. гривень, а також дохід від підприємницької діяльності на 898,6 тис. гривень та дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 900 тис.

Сім’я накопичила готівкою $28 тис., €3 тис. і 210 тис гривень. А на банківські рахунки вклала €80, $325 і 183,8 тис гривень.

Влітку 2019 року Пантелєєва звинувачували у «кумівстві» і лобіюванні інтересів фірми-многостаночницы «Енерго-інвест», яка отримувала підряди в київської міськадміністрації на ремонти об’єктів сфери ЖКГ, озеленення та благоустрій.

У березні 2020 року у Кличка з’явився ще один заступник — Олександр Густелев. Менш відома, ніж інші його колеги по КМДА. Перед тим, як стати працівником міськадміністрації, він працював КК «Київавтодор», давно дружив з мером і багато хто називав його «гаманцем» Віталія Кличка.

Екс-автодоровець стежить за дорогами і транспортом. Також на його плечах міська сфера теле – і радіомовлення, робота поштового зв’язку, телекомунікаційних систем і технологій, тема розвитку інформаційного суспільства на території столиці. Крім того, Густелев контролює питання промислової, науково-технічної та інноваційної політики; регуляторної політики та підприємництва, внутрішньої торгівлі і побутового обслуговування населення, відповідає за діяльність ринків.

Олександр Густелев має квартиру в Києві, площею 74,6 кв. м і місце в підземному паркінгу на 32,1 кв м. Він вказав у декларації автомобіль Lexus RX 350, 2010 року випуску і мотоцикл Suzuki VZR 1800 2009 р. в. У «Кевавтодоре» Олександр заробив 1,14 млн гривень, ще 16,8 тис гривень зарплати викладача-сумісника в Національному транспортному університеті та матеріальну допомогу від профспілки в розмірі 5,3 тис гривень.

Готівкою його сім’я зберігає $22 тис. і €13 тис. У банках — $90 тис. і €65 тис.

Валентин Мондрієвський — куратор КМДА з питань освіти і науки, фізичної культури і спорту, культури, реклами, охорони культурної спадщини та релігії. Пройшовши через журналістику на «СТБ», безліч прес-служб і депутатство в Київраді, в 2018 став заступником Кличко.

Він вказав у декларації свої земельні ділянки площею 1000 кв. м у Броварському районі та на 1001 кв. м в Бориспільському. А ще дві квартири, якими Мондрієвський володіє разом з родичами: у Києві (130 кв. м) і в Білій Церкві (67 кв. м). Валентин на Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску, а його дружина на Volkswagen Touareg 2010-го.

В апараті КМДА в 2019 році він заробив 723, 5 тис гривень. Дружина Мондиревского отримала соціальні виплати в розмірі 37,9 тис. гривень. Готівкою чиновник накопичив $43 тис. і €8 тис., а на банківських рахунках — 333,2 тис. гривень. Дружина тримає в кеші $4 тис. і 50 тис. гривень. А ще Мондрієвський комусь позичив $20 тис.

Валентин є одним із засновників благодійного фонду «Україна-Юнеско». Очолює його Юрій Єхануров. На порталі «Чесно» зазначається, що Мондрієвський був фігурантом антикорупційного розслідування. Він примудрявся поєднувати державну службу та депутатський мандат, що заборонено законом.

Єдина представниця прекрасної статі серед заступників київського голови і найбідніша з їх списку — це Марина Хонда. На ній питання розвитку місцевого самоврядування внутрішньої політики, контролює пресу і видавнича справа. Також відповідає за питання соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян — пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та ін. Вона відповідальна за гендерну політику, питання материнства і дитинства, сім’ї та молоді, а також туризму і курортів.

У Хонди досить простора квартира в Києві (127,5 кв. м), шість земельних ділянок в Чернігівській області загальною площею 74 830 кв. м., гараж в столиці. Чиновниця заробила за рік 754,2 тис гривень. Ще отримала 11,3 тис гривень, здаючи в оренду майно. Суми на банківських рахунках не вказані.

У засобах масової інформації Марину Хонду називають ставленницей колишнього заступника голови КМДА Валерія Борисова — тіньового представника Партії Регіонів у міській адміністрації часів Олександра Попова.

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