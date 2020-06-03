«Тільки батут!»: Сторінку Рогозіна в Twitter перейменували в «Роскосмос», але старі твіти не видалили

Особисту сторінку голови «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна в Twitter перейменували в «Державну корпорацію ” РОСКОСМОС» і тепер там публікують новини держкомпанії, однак старі твіти так і не видалили.

Тепер користувачі Мережі публікують вже забуті пости Рогозіна, в яких він лає конкурентів, намагається жартувати або пише пропаганду про політику. З галочкою верифікації державної корпорації такі твіти виглядають ще забавно.







Користувачі Twitter також знайшли ще жарти про батуті, які Рогозін писав в 2014 році, але про них не забув навіть засновник SpaceX Ілон Маск.

Нагадаємо, 31 травня космічний корабель Маска Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це перший раз, коли приватна компанія доставила людей на МКС.

Маск під час спільної прес-конференції з директором NASA відповів на жарт Рогозіна шестирічної давності. Тоді нинішній глава «Роскосмосу» запропонував американцям доставляти астронавтів на МКС за допомогою батута.