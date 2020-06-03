МВС запустило додаток для штрафів за порушення ПДР і відправило перші «листи щастя»

Міністерство внутрішніх справ запустив мобільний додаток для перевірки наявності штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомила прес-служба МВС у Facebook. Як пояснили у відомстві, за допомогою програми «Штрафи ПДР» можна перевірити наявність штрафів за порушення, оплатити їх, а також отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

«Не треба чекати поки постанова надійде в ваш поштовий ящик, а відразу оплатити його онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата зроблена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови», – розповів заступник міністра МВС Сергій Гончаров.

Крім того, в МВС додали, що відправили перші «листи щастя» про перевищення швидкості, зафіксовані відеокамерами системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

«Листи щастя відправляються до своїм власникам. Перші 2400 админпостановлений відправляються в «Укрпошту» і незабаром їх отримають порушників швидкісного режиму», – йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що дізнатися про факт фіксації порушення можна на офіційних сайтах МВС і Головного сервісного центру МВС в «Електронному кабінеті водія»; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстроване за її межами.

Міністерство внутрішніх справ / Facebook

Міністерство внутрішніх справ / Facebook

Міністерство внутрішніх справ / Facebook

Міністерство внутрішніх справ / Facebook

Міністерство внутрішніх справ / Facebook