На Одеських пляжах купатися небезпечно: що сталося

У зв’язку з пандемією коронавіруса міжнародний туризм цим влітку стане неможливим для багатьох українців. Єдиний вихід — відпочинок на пляжах узбережжя Чорного та Азовського морів. Однак пляжний сезон в Одесі, не встигнувши початися, вже опинився під загрозою зриву. Медики рекомендують утриматися від купання на міських пляжах, а також на низці пляжів в районах області через невідповідність води санітарним нормам.

Як повідомили в державній установі «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», для перевірки якості води в Чорному морі були взяті проби на деяких пляжах. Зокрема, в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського, Лиманського і Овидиопольського районів області, а також — у самій Одесі. У цілому зроблено 98 проб на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники.

Відзначається, що за мікробіологічними показниками на всіх пляжах Одеси проби морської води не відповідають нормам. Для прийняття відповідних заходів інформація про виявлені відхилення спрямовані в регіональний главк Госпродпотребслужбы та інші профільні організації.

У зазначеному управлінні повідомили, що «з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, на одеських пляжах рекомендовано утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження».