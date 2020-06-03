Ну все, понеслося. Повернули «голосування» за «поправки». Скоро часи карантину будуть згадуватися з ностальгією — життя була хоч і страшною, але осмисленим. Була реальна загроза і зрозуміла мета — зупинити поширення зарази. Цінності раптом стали нормальними — людське життя, стан медицини, зарплати лікарів, солідарність. Отруює все живе инфопоток з апэшных темників раптом вичерпався, природа очистилася настільки, що зникла «внутрішня політика» — не до неї було.

Але до літа оговталися і зашелились. Тепер полізе звідусіль гниле бріді з безглуздих, але дієвих заклинань, від яких нікуди не сховатися, навіть якщо ти не дивишся телевізор. «Російська Федерація, об’єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам’ять предків, які передали нам ідеали і віру в бога, а також спадкоємність розвитку Російської держави, визнає історично склалося державне єдність» — ось це безграмотне нагромадження причетних і деепричастных обертів, покликаних забалакати, прикрити порожнечу і наготу нинішнього режиму, який за 20 років так і не зміг народити ніяких власних смислів, крім одного: утримати владу будь-якою ціною.