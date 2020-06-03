«Суд» у Криму заарештував українського військового Добринського

В окупованому Криму так званий Київський районний суд Сімферополя заарештував військового ВСУ Євгена Добринського на місяць. Українського бійця звинувачують у нібито незаконному перетині кордону.

Деталі рішення суду окупантів

Так званий суд російських окупантів заарештував військовослужбовця до 1 липня, повідомляє ТАСС. Адвокат українця має намір подати апеляцію.

«Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту Добринського строком на 30 діб – до 1 липня», – заявила суддя окупантів Валентина Каминіна.

Крім того, стосовно військового порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державної кордону РФ. Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.

У чому окупанти звинувачують українського військового

ФСБ Росії висунула версію, що нібито українського військового затримали в стані алкогольного сп’яніння під час незаконного перетину кордону з Кримом. Зауважимо, таку версію росіяни висунули аж на третій день після зникнення Добринського біля Чонгара.

Що відомо про зникнення Добринського

Український військовий Євген Добрынский з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зник з спостережного поста в Чонгарі в суботу, 30 травня. На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби. У військового, незважаючи на те, що він перебував на посаді, не було з собою зброї.

Ще в день зникнення військового росіяни звернулися до української сторони для підтвердження його даних. Однак офіційно не повідомляли про його затримання.

Тільки 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердила, що український військовий знаходиться у них. Вони навіть опублікували відео з його визнанням і нібито порушенням. Однак у ВСУ вже встигли розвінчати цей пропагандистський російський фейк і вказали на помилки в їх постановочному відео про затримання військового.