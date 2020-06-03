Знамениті паризькі кафе вчаться працювати по-новому: соціальна дистанція і ніяких паперових меню

Знамениті на весь світ кафе Парижа, які знову запрацювали, перемістилися на тротуари. Власники кафе намагалися встановити на свіжому повітрі як можна більше столиків.

Відстань між ними – не менше одного метра. Тільки в цьому разі уряд країни дозволяє діяльність закладів громадського харчування.

Найменше пощастило тим з них, у яких немає прилеглих відкритих майданчиків.

Власники повинні узгодити нові схеми розстановки столів з міською владою. А влада, у свою чергу, найближчим часом обіцяли перевірити, наскільки точно дотримується затверджений план.

Але це – не всі умови, за яких місцеві жителі можуть знову відвідувати улюблені заклади.

Клієнти зобов’язані надягати маски, заходячи в приміщення, кафе чи ресторану. Нововведення торкнулися і меню. Щоб мінімізувати можливість зараження, багато кафе скасували паперові меню, прописавши пропозиції на встановлених дошках. Деякі власники просять відвідувачів відсканувати штрих-код, щоб вивчати меню на смартфоні.

Тим часом міністр фінансів Брюно Ле Мер пообіцяв створити фонд солідарності, який допоможе кафе і ресторанам працювати до кінця 2020 року. Багато з них залежать від туристів, яких зазвичай дуже багато в цьому самому відвідуваному місті світу. Без туристів навіть в гарну погоду бізнес розгойдується повільно.

А от парижани охоче повертаються до своїх звичок. Вони радіють, наприклад, відкриття Cafe de Flore, в яке любили заходити Симона де Бовуар і Жан-Поль Сартр. Воно залишалося закритим протягом 11 тижнів. Так само, як і знамените заклад Brasserie Lipp, яке працювало навіть під час Другої світової війни, проте не встояло перед пандемією коронавіруса.