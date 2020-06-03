У Тернопільській області на 96-му році життя померла зв’язкова УПА Марія Штепа

На 96-му році життя померла Марія Штепа — учасниця національно-визвольного руху, політичний в’язень таборів, зв’язкова УПА. Про це повідомляє прес-служба Чортківської міської ради.

У міськраді повідомляють, що похорони відбудуться завтра, 2 червня, о 12:00 у церкві Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

Марія Штепа — уродженка села Ромашовка Чортківського району Тернопільської області. Марія Степанівна у підлітковому віці активно брала участь у діяльності патріотичної організації «Просвіта», а в 1942 році вступила до молодіжної ОУН. Працюючи в райфінвідділі села Білобожниця, була зв’язковою ОУН-УПА під псевдонімом «Тополя». Повідомляла про небезпеку в села, де повинна бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців НКВС. Допомагала пораненим повстанцям, отримувала ліки. Заарештована 12 грудня 1946 року.

Відбувала ув’язнення в Мордовії — 10 років, працюючи на лісоповалі.

Вона є автором 10 книг. Крім того, Штепа створила музей політв’язнів і репресованих у Чортківському районі в приміщенні Бучацького Єпархіального управління.

22 серпня 2016 року президент Петро Порошенко нагородив Марію Штепу орденом княгині Ольги III ступеня.