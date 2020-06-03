Водійські права будуть забирати після десяти штрафів

Для відновлення прав потрібно буде перескласти іспит.

У Міністерстві внутрішніх справ України ініціювали новий законопроект, мета якого — позбавити системних порушників правил дорожнього руху водійських прав. За словами першого заступника глави МВС, радника Авакова Антона Геращенка, якщо у порушника набереться більше 10 або 15 штрафів, то його позбавлять водійських прав. Для їх відновлення доведеться перескладати іспит.

Геращенко також зазначив, що у водіїв є кілька можливостей платити штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі. Перша укладена в листі-повідомленні з адміністративним протоколом. На протоколі є Q-код. «Порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу», — зазначив чиновник. Друга можливість — зареєструватися на сайті «Електронний кабінет водія». Штрафи будуть приходити в вигляді повідомлення.

Крім того, в МВС запустили телеграм-бот «Штрафи ПДР» (якщо прив’язати банковкую карту, то теж можна платити штрафи), і мобільний додаток, яке дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР. Втім, поки мобільний додаток «Штрафи ПДР» є тільки для Android, для IOS обіцяють найближчим часом.

У МВС нагадують, що на даний момент існує знижка на 50% при сплаті штрафу, якщо оплата зроблена протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.