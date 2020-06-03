Для створення 500 тисяч нових робочих місць необхідно 70 млрд євро – Дорошенко

Інвестиційні няні вже існують в Україні. Частіше це вусаті няні. Це Агенції регіонального розвитку в кожній області нашої країни. У Київській області їх штат — 6 осіб із фондом заробітної плати 200 тис щомісяця. Вони допомагають іноземному бізнесу пройти по коридорах місцевої та центральної влади та отримати результат у вигляді інвестицій.

Тому ідея Володимира Зеленського не нова, просто буде можливо переформатована. І тут цікаво наскільки плани Уряду співпадають з планами іноземних компаній. У І кварталі 2020 року Агенція регіонального розвитку Київської області супроводжувала 10 інвестпроектів, де іноземці планують створити 5 тис. нових робочих місць.

Вартість кожного робочого місця за інвестиційними проектами – €140 тис. Якщо Уряд планував створити півмільйона нових робочих місць, то за аналогічним розрахунком за ефективності та технологічності шкірного працівника це буде коштувати €70 млрд. Усе інше – це або бажання видати бажане за дійсне, або відставання української економіки від економік розвинутих країн. У скільки разів менше вкладається у створення одного робочого місця — у стільки разів буде меншою середня заробітна плата працівника через нижчу ефективність.