Медики назвали продукти, які підвищують тиск

Медики розповіли про продукти, вживання яких веде до підвищення тиску. Відповідне меню виявиться підходящим перш за все для людей, які страждають від гіпотонії.

Швидко підняти тиск можна за рахунок кави або солоної їжі, проте згодом від такого раціону може бути більше шкоди, ніж користі. Є і продукти, чиє регулярне наявність в раціоні дозволить рідше стикатися з гіпотонією без негативних наслідків. Перш за все потрібно налягати на джерела білка, його багато в яйцях, рибі та м’ясі.

Зазначені продукти забезпечують відчуття ситості, довго перетравлюються, і в цей час можна точно не боятися неприємних стрибків тиску. За рахунок молочної продукції та сиру збільшується рівень холестерину, що на час дає організму додаткову енергію.

Білкову їжу найкраще доповнювати овочами і фруктами. Бажано налягати на листові овочі, а також плоди червоного кольору. Включити в повсякденне меню рекомендовано горіхи в невеликих кількостях і крупи. Вони насичують організм, сприяючи зростанню рівня гемоглобіну.