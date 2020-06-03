Токаєв повідомив про небажання Казахстану вступати в Союзну державу

Казахстан зацікавлений у посиленні потенціалу ЄАЕС і розглядає подальший розвиток інтеграції як пріоритетний напрямок, вважає президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Він зазначив, що Казахстан активно співпрацює з Росією і Білоруссю в двосторонньому форматі і в рамках інтеграційних організацій (ЄАЕС, ОДКБ, СНД). За словами глави держави, Казахстан не планує приєднуватися до Союзної держави Росії і Білорусі. Пріоритетним напрямком Токаєв назвав подальший розвиток інтеграції в рамках вищезгаданих організацій. Про це він повідомив в інтерв’ю російській газеті «Комсомольская правда».

Як уточнив президент республіки, з розвитком коопераційних зв’язків, зі створенням спільного ринку товарів, послуг, робочої сили і посиленням інвестиційної привабливості країн-учасниць організації можна зробити ЄАЕС «ефективною структурою глобального масштабу».

Токаєв підкреслив, що для його країни Росія була і залишається найбільш близьким державою.