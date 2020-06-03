Ціни на нафту, курс рубля і фондові індекси на Московській біржі впали вдень у середу на тлі чуток про те, що заплановані на 4 червня переговори ОПЕК+ відкладаються.

Як повідомили джерела Bloomberg в ОПЕК, делегати сперечаються за невиконання Іраком і Нігерією своїх квот, у зв’язку з чим рішення продовжити угоду зі скорочення видобутку може бути відкладено.

Кремль побічно підтвердив наявність розбіжностей і відсутність домовленостей по даті. В ході брифінгу в середу прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що поки не може підтвердити, що підсумкова нарада відбудеться вже в четвер.

«Ми поки нічого не анонсуємо», — сказав він.

За словами джерела ТАСС в ОПЕК, 4 червня делегати проведуть лише технічну зустріч. При цьому Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) і Саудівська Аравія домовилися не збільшувати видобуток в липні.

На цих новинах ціна сорту Brent впала на 2,5%: вранці досягали 40,52 долара за барель, ф’ючерси на серпень спікірував до 38,78 долара на 13.57 мск.

Рубль на МосБирже розгубив весь ранковий зростання: курс долара з 68,21 рубля опівдні піднявся до 68,8 рубля на 14.21 мск, додаючи 0,12% щодо закриття сесії напередодні.

Курс євро виріс на 77 копійок трохи більше ніж за годину — до 77,19 рубля (проти 76,49 в першу годину торгів).

Країни ОПЕК+, нагадує видання, обговорюють можливість продовжити угоду зі скорочення видобутку в її нинішньому вигляді ще на один-два місяці.

За початковим квітневих домовленостей, вже з липня країни-учасниці планували наростити виробництво на 1,7 млн барелів на добу. Цей сценарій не влаштував Саудівську Аравію, яка пропонувала залишити максимальні квоти до кінця року.

Росія розраховувала качати більше як можна швидше, але пішла на поступки за саудівським тиском.

Звичайно, падіння нафти і російського дерев’яного — це завжди приємно, але хотілося б більш істотного обвалу, а не по дрібниці, як сьогодні…