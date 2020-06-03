Що насправді відбувається в США — журналіст «Голосу Америки»

В українських медіа та соцмережах бачу зміщення фокусу і спотворення інформації, тому коротко з основних питань.

Про це розповів журналіст «Голосу Амерки» Остап Яриш

Чого хочуть люди?

Приводом для протестів стала смерть афроамериканця в Міннеаполісі після брутального затримання поліцією. Причини ширше — свавілля поліції і расову нерівність як системні явища у США.

Протест швидше відбувається як реакція — зараз люди висловлюють своє обурення і гнів. Ну і крім того вимагають покарання для всіх поліцейських, причетних до ситуації в Міннеаполісі (поки звинувачення у вбивстві пред’явили тільки одному), + реформи поліції і зміни поліцейських практик в США в цілому.

Також думаю, що гнів може посилювати загальне роздратування, втома і тривога за пандемії та її наслідків.

Хто протестує?

Часто бачу, що говорять «протестують лише чорні». Неправда. Серед мітингувальників купа білих, латиноамериканців, азіатів — людей різних рас. Хоча афроамериканців помітно більше, тому що сама ідея протесту зосереджена навколо їх проблем.

Чітких лідерів насправді немає і протест виглядає досить хаотичним, але одночасно і добре самоорганізованою. Ідеологічно на вулиці виходять переважно люди ліберальних поглядів, незадоволені політикою Трампа. За моїми спостереженнями, також невелике крило лівих радикалів і Антифа — часто насильство і провокації на мітингах йдуть саме від них.

Мародерство?

Тут особливо важливо, тому що майже вся увага в ЗМІ сконцентровано на цьому і так виходить, що протестувальники в США займаються виключно погромами. Отже: є демонстранти, а є банди і радикали. Більшість демонстрантів тут — проти погромів і мародерства і засуджують такі дії, тому що насильство — це саме те, проти чого вони вийшли. Але деякі використовують ситуацію і під шумок грабують і плюндрують.

Ці дві групи — в основному різні люди, хоча я не виключаю, що іноді вони можуть перетинатися. В суботу у Вашингтоні протести були під Білим домом, а в цей час грабували багатий район далеко в іншому кінці міста.

Грабують тільки афроамериканці?

Багато про це пишуть, але немає. Я особисто бачив, як трощили вітрини як білі, так і афроамериканці.

У Лос-Анджелесі двоє білих дівчат розмальовували Starbucks гаслами «Black Lives Matter», до них підійшли чорні мітингувальники і прогнали зі словами, що вони дискредитують рух і підставляють афроамериканців.

Реакція властей і поліції?

Хтось чекає від Дональда Трампа звернення до нації по ТБ, але поки президент в основному коментує ситуацію в Твіттері. На вихідних увечері він перебував у бункері під Білим домом, але в понеділок дав адресовану прес-конференцію, де закликав губернаторів штатів бути жорсткими, інакше для придушення бунтів він застосує військових.

Поліція реагує по-різному. Я бачив відео дуже жорстоких дій проти копів абсолютно мирних людей. Бачив, як розганяли газом і гранатами демонстрантів, які стояли з піднятими вгору руками. І так само бачив, як поліцейські на час приєднувалися до протестів і ставали на одне коліно в знак солідарності (цей жест також використовують демонстранти).

У другому випадку — це було саме те, що заспокоювало людей і іноді навіть змінював гнів на сльози.

Вплив на вибори?

Поки рано говорити про те, як це вплине на рейтинги кандидатів, і свіжих опитувань поки теж немає. Але дехто прогнозує, що ця хвиля протестів сильно мобілізує афроамериканців на виборах у листопаді, і це може додати критично важливих голосів демократів. Подивимося, як воно буде — ситуація тут досі напружена і дуже швидко змінюється.