У Кабміні пообіцяли підприємцям кредити під 0%

Кабмін фактично до нуля знизив ставки по урядовій кредитною програмою для малого бізнесу 5-7-9. Про це в середу, 3 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

Він зазначив, що програма дозволяє бізнесу рефінансувати свої діючі кредити в дев’яти банках «під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік».

«Не всі про це чули. Програма 5-7-9 трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро та малого бізнесу», — сказав він.

Крім того, Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підтримати програму Нові гроші, яка передбачає видачу малому, середньому, мікро – бізнесу отримувати кредити під низькі відсотки.