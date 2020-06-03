Горілчаний барон Євген Черняк погрожує судами журналістам зафіксували як він зганьбився в інтернеті

Глава холдингу Global Spirits, власник бренду «Хортиця» Євген Черняк має намір судитися з журналістами видання «Букви» за новину про те, що він підробив своє повідомлення в соцмережі

Про позові повідомляє видання «Літери«.

30 травня журналісти опублікували новину, в якій розповіли, що Черняк взяв повідомлення від 2018 року з цитатою пісні Володимира Висоцького і повністю його змінив, написавши «прогноз» на 2020 рік. Після цього він перепостив повідомлення і помітив, що все, про що він писав, збулося.

«Зафіксуйте прогноз: рівно через два роки буде пандемія. Невідомий вірус спровокує кризу. Ціна на нафту впаде до історичного мінімуму. Кордони країн будуть закриті. Ілон Маск буде намагатися запускати керовані ракети, але вийде у нього не відразу. Травень буде холодним, як жовтень. З’явиться нова соціальна мережа, яка дорівнює за популярністю YouTube і буде складатися з відео різних користувачів. США і Китай будуть боротися за світову першість. В результаті все буде добре! Так, і всім дуже знадобиться почуття гумору. Перевіримо через два роки цей прогноз», — так виглядав видозмінений пост.

Так виглядає історія редагування повідомлення в Facebook:

Перепост видозміненого повідомлення:

Після того, як користувачі мережі і журналісти почали відверто сміятися над брехнею, Черняк пост видалив.

Як зазначили у виданні, причина позову — інформація, що міститься в їх публікації. Адвокати горілчаного магната назвали брехнею інформацію журналістів про те, що Євген Черняк проводить платні бізнес-форуми.

«У суді Черняку необхідно буде доводити зв’язок між поширеною інформацією і шкодою, яку вона заподіяла. Пояснювати, у чому саме ця шкода полягає і яким чином інформація вплинула на його репутацію. Раніше суд відмовив його компанії «Імідж холдинг» у задоволенні позову про захист ділової репутації, оскільки не було доведено, що його ділова репутація була порушена», — пояснив адвокат видання.