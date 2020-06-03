Антимонопольний комітет перевірить тендер на будівництво мосту в Запоріжжі за 12 млрд

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав досліджувати можливі порушення в тендері на будівництво автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі за 12 млрд грн, який в лютому розіграли турецькі фірми Onur і Gocay. Про це АМКУ повідомив засновників “Ліги антитраста” та ГО “Рада захисту конкуренції і споживачів” у відповідь на заяву громадської організації від 16 квітня.

Як наголошується в прес-релізі “Ліги антитраста”, в лютому 2020 року, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області обрала за результатами тендеру підрядником будівництва першої черги автомагістралі через Дніпро фірму Onur. Заявки на торги подавали в цілому шість компаній, але єдиними допущеними конкурентами були Onur і Gocay.

Експерти “Ліги антитраста” заявляють, що ці фірми мають зв’язок через Ольгу Красовську. Вона нібито є керівником компанії Gocay і довіреною особою голови правління Onur.

Крім того зазначається, що компанії мали однакові метадані і характерне структурний подібність в оформленні своїх довідок. Також вони одночасно отримували банківські довідки в одному відділенні банку і нотаріально завіряли документи в одній конторі в Києві, хоча офіси Onur і Gocay знаходяться в різних містах України на відстані 600 км.

“Ці факти свідчать, що компанії спільно готувалися до тендеру”, – вважають в “Лізі антитраста”.

Раніше моніторинг цієї закупівлі початку Госаудитслужба.

У свою чергу, глава Укравтодору Олександр Кубраков вважає, що розслідування АМКУ не вплине на будівництво мостів.

“Якщо коротко – то немає, на будівництво це ніякого впливу не матиме. Мова йде виключно про конкуренцію і про можливе порушення антимонопольного законодавства”, – зазначив Кубраков.

Тендер на будівництво Запорізького мосту провів Укравтодор Запорізької області. 3 березня торги завершилися підписанням угоди з компанією Онур, його вартість – 11,92 млрд грн. Поки це самий великий тендер в системі Прозорро в 2020 році.